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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 20:05 Güncelleme: 22.10.2024 - 20:11
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Belirlenen adresler ile şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramada, 25 bin 308 sentetik hap, 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 100 bin 200 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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