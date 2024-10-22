Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Belirlenen adresler ile şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramada, 25 bin 308 sentetik hap, 5 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 100 bin 200 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.