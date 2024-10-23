Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kocaözü Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bahçeden evlerine dönerken 2 vaşağı dere kenarında su içerken fark etti.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşaklar, vatandaşların seslenmesiyle bölgeden uzaklaştı.
Fotoğrafları ve görüntüleri inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, görüntülenen hayvanların vaşak olduğunu belirtti.
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