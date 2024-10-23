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        Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:02 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:06
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        Malatya'da nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kocaözü Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bahçeden evlerine dönerken 2 vaşağı dere kenarında su içerken fark etti.

        Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen vaşaklar, vatandaşların seslenmesiyle bölgeden uzaklaştı.

        Fotoğrafları ve görüntüleri inceleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, görüntülenen hayvanların vaşak olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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