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        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:43
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        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı
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        Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı.

        Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, kitap fuarının bilgiye, teknolojiye bakışı kısaca özetleyen bir süreç olduğunu belirtti.

        Yavuz, hür ve bağımsız olmak, bu topraklarda başı dik alnı açık gezmek için daha çok çalışma ve bilgiye erişmeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise kitapların insanın kalbine uzanan zarif yolculuklar olduğunu belirtti.

        Büyük kültürel mirasın bir parçası olmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını anlatan Er, "Fuarda 150 yayınevi stantlarda yerini aldı, 250 yazar fuar boyunca bizlerle birlikte olacak. Yazarlarımız, fuar alanında ve okullarda gençlerle buluşacak." dedi.

        Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar da her kahrın içinde bir lütfun gizli olduğunu, depremden etkilenenlerin çalışma azmini kaybetmemesi gerektiğini anlatarak, "Her felaketin arkasından mutlaka yeni ufuklar açılır." dedi.

        Konuşmaların ardından Başkan Er, Prof. Dr. Sayar'a plaket verdi, fuarın açılış kurdelesi kesildi.

        Vali Yavuz ve protokol üyeleri, fuardaki stantları gezdi.

        Fuar, 3 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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