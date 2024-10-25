Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı.

Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, kitap fuarının bilgiye, teknolojiye bakışı kısaca özetleyen bir süreç olduğunu belirtti.

Yavuz, hür ve bağımsız olmak, bu topraklarda başı dik alnı açık gezmek için daha çok çalışma ve bilgiye erişmeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise kitapların insanın kalbine uzanan zarif yolculuklar olduğunu belirtti.

Büyük kültürel mirasın bir parçası olmanın gururunu hep birlikte yaşadıklarını anlatan Er, "Fuarda 150 yayınevi stantlarda yerini aldı, 250 yazar fuar boyunca bizlerle birlikte olacak. Yazarlarımız, fuar alanında ve okullarda gençlerle buluşacak." dedi. Fuarın onur konuğu Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar da her kahrın içinde bir lütfun gizli olduğunu, depremden etkilenenlerin çalışma azmini kaybetmemesi gerektiğini anlatarak, "Her felaketin arkasından mutlaka yeni ufuklar açılır." dedi. Konuşmaların ardından Başkan Er, Prof. Dr. Sayar'a plaket verdi, fuarın açılış kurdelesi kesildi.