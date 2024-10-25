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        Malatya'da 46 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram eroin, 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:10 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:10
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        Malatya'da 46 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram eroin, 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı.

        Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, balık dolu varillere gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında T.A, N.S. ve S.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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