Malatya'da 46 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram eroin, 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 kilogram eroin, 15 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen çalışma kapsamında Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsü arandı.
Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, balık dolu varillere gizlenmiş 31 kilo 50 gram eroin, 15 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında T.A, N.S. ve S.A. gözaltına alındı.
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