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        Malatya Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:22
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        Malatya Valisi Yavuz'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, aziz milletin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlattığı ve büyük fedakarlıklarla kazandığı eşsiz zafer neticesinde kurulan Cumhuriyetin 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyete sahip çıkmak, ülke ve milletin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakarlıkta bulunmanın herkesin müşterek vazifesi olduğunu aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

        "Millet olarak, büyük fedakarlıklar sonucu kurulan ülkemizin küresel ölçekte bir güç haline gelen konumunu, milletimizin sarsılmaz bütünlüğünü, bugün de yarın da aynı kararlılıkla koruyacak ve geliştireceğiz. Buna mani olmak isteyen şer odaklarına ise asla fırsat vermeyeceğiz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Malatya'mızı da derinden sarsan depremler, çok sayıda kardeşimizi kaybettiğimiz ve büyük acılar yaşadığımız, unutulmayacak bir dönüm noktası olmuştur. Ancak, bizler tarih boyunca her zorlukta olduğu gibi bu felakette de birlik, beraberlik, dayanışma ruhuyla yardımlaşarak ayağa kalktık. Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde bu acı tecrübeden aldığımız derslerle, yaralarımızı hızla sarmak ve Malatya'mızı yeniden inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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