Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Planlı ve şok uygulamalarımız artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda, 8 bin 782 sentetik hap, 31 kilo 50 gram eroin, 133 gram esrar, 3 gram kokain, 16 kilo 876 gram sentetik uyuşturucu ve 405 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 21-27 Ekim'de 61 olaya müdahale edildi.

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