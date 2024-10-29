Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'dan 9 ayda 303 milyon dolarlık ihracat yapıldı

        VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı Malatya'dan 9 ayda, kuru meyveden tekstile kadar farklı kalemlerde 303 milyon 55 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'dan 9 ayda 303 milyon dolarlık ihracat yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin büyük kısmının yapıldığı Malatya'dan 9 ayda, kuru meyveden tekstile kadar farklı kalemlerde 303 milyon 55 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

        AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da eylül ayında 45 milyon 702 bin dolarlık dış satım yapıldı.

        İhracatını bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 artıran Malatya, 303 milyon 55 bin dolarlık dış satıma imza attı.

        Söz konusu 9 aylık süreçte Malatya, kuru meyve ve mamullerinden 144 milyon 631 bin dolar, elektrik ve elektronikten 30 milyon 523 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamullerden 22 milyon 219 bin dolar, makine ve aksamlarından 18 milyon 950 bin dolar, meyve ve sebze mamullerinden 15 milyon 145 bin dolar, tekstil ve ham maddelerinden 12 milyon 995 bin dolar gelir elde etti.

        - Yıl sonu hedef 500 milyon dolar

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, her geçen ay ihracatlarını artırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

        Sadıkoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarifi zor acılar yaşadıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

        "Depremin ekonomik ve sosyal etkisi hala devam ediyor, yıllarca da devam edeceğe benziyor. İhracat, ülkemiz ve ilimiz ekonomisi için hayati öneme haiz. Malatya olarak 2024 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 303 milyon 55 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Şehrimizin ana ihracat kalemi kuru kayısı olsa da farklı sektörlerde ihracat yapan firmalarımız da var. Küresel ihracatın daraldığı bu dönemde bizim inovatif (yenilikçi) ve yüksek katma değerli ürünleri ihracat kalemlerimize katmamız kaçınılmaz. İhracatımız tüm hızıyla devam ediyor. Yıl sonu hedefimiz 500 milyon dolar. Bunun için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz."

        Yükte hafif, pahada ağır ürünlerin ihracatını gerçekleştirecek fabrikaların sayılarını artırmaları gerektiğini dile getiren Sadıkoğlu, ihracatçıların elini güçlendirecek yeni teşviklere ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"

        Benzer Haberler

        Malatya'da yıl sonunda 6 bin kırsal konut teslim edilecek
        Malatya'da yıl sonunda 6 bin kırsal konut teslim edilecek
        Hekimhan'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Hekimhan'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 29 Ekim kutlaması
        Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta 29 Ekim kutlaması
        Malatya'daki okullarda cumhuriyet konulu film izletildi
        Malatya'daki okullarda cumhuriyet konulu film izletildi
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kuru kayısı çalan 2 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kuru kayısı çalan 2 zanlı tutuklandı