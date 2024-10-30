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        Malatya'da yerinde dönüşüm toplantısı

        Malatya'da, müteahhit firmalarının katılımıyla yerinde dönüşüm konulu toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:20 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:20
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        Malatya'da yerinde dönüşüm toplantısı
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        Malatya'da, müteahhit firmalarının katılımıyla yerinde dönüşüm konulu toplantı düzenlendi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nikah Salonu'ndaki toplantıda, Malatya'nın depremin ardından birçok alanda önemli kayıplar verdiğini, bu açığı kapatmak için hareket ettiklerini belirterek, Malatya'yı Malatyalılarla birlikte yöneterek süreci daha hızlı hale getirdiklerini söyledi.

        Daha önce belediyeler arasındaki uyum sorunları nedeniyle yerinde dönüşümde bir senenin heba olduğunu ifade eden Er, daha önce kontrolsüz ve tek merkezli gelişen şehrin depremde yara alması ve çarşısının çökmesi nedeniyle umutlarının da çöktüğünü anlattı.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yeniden bakanlığa gelmesiyle birlikte Malatya'nın çok iyi ivme yakaladığını aktaran Er, "Şimdi hamdolsun iyi bir çalışma performansı yakaladık. TOKİ konutlarını, ihaleleri tek tek, adım adım takip ediyorum. Onun için ihalelerimiz 2-3 ay içerisinde çok hızlandı. Kırsaldaki konutlar da çok iyi gidiyor. 17 bini aşkın konutun toplamda kurasını çekmişiz. Bu bizim yaptığımız işlerin hızını gösteriyor, Allah'a şükürler olsun iyi gidiyoruz." dedi.

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da afet konutları ve rezerv alanlarla ilgili sorunların aşıldığını ancak yerinde dönüşümde çok iyi olmadıklarını söyledi.

        Bunun kamu kurumları, ev sahipleri, müteahhitler, mimarlar ve denetim firmalarının ortak çalışmasıyla aşılacağını dile getiren Taşkın, "Biz de kendi personelimizle çalışmalar yapıyoruz. Yerinde dönüşümle ilgili gelen talep aksamasın, uzatılmasın diye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dönüşüm Alanları 6. Daire Başkanı Mustafa İnan ise Malatya'ya yerinde dönüşümle alakalı ellerinden gelen desteği vermeye çalışacaklarını söyledi.

        Malatya İnşaat ve Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu de bu toplantının Malatya'nın geleceği, yeniden ihyası ve inşası için çok önemli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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