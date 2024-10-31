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        Vali Yavuz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı meclis toplantısı Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 12:37 Güncelleme: 31.10.2024 - 12:37
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        Vali Yavuz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısına katıldı
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        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ekim ayı meclis toplantısı Vali Seddar Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, oda binasında düzenlenen programda, kentin yeniden imar ve inşasında yürütülen çalışmaları anlattı.

        Daha güvenli ve planlı bir Malatya inşa etmek istediklerini ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

        "Vatandaşlarımızın güven içinde yaşayabileceği, modern standartlara sahip bir şehir için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle yoğun nüfus barındıran bölgelerde güvenli yaşam alanları oluşturmak, deprem riskini en aza indirmek için elzemdir. Bu bağlamda, yeni inşaat projelerimizi planlı bir şekilde ve her vatandaşımızın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Amacımız, Malatya'yı daha yaşanabilir, yeşil alanlarıyla donatılmış, otopark sorunu çözümlenmiş bir şehir haline getirmek. Malatya'yı hak ettiği yere taşıyacağız. Buradaki herkesin ortak hedefi, Malatya'nın yaralarını sararak, ekonomik ve sosyal anlamda ayağa kalkmasını sağlamaktır."

        Battalgazi ilçesi sınırlarında 3. Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları hakkında konuşan Yavuz, "Malatya'ya 3. Organize Sanayi Bölgesini kurmak istiyoruz. Battalgazi ilçesi sınırlarında belirlediğimiz bir alan var. Yeni OSB'de, üretim potansiyelini büyütmek isteyen firmalara yeni fırsatlar sunacağız. Bu konuyu da ilk kez Ticaret ve Sanayi Odası'nın kürsüsünden açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise kentin kentin ticaret ve sanayisi hakkında bilgiler verdi.

        Konuşmaların ardından Çevre Şehircilik İl Müdürü Cengiz Başer tarafından rezerv alanlar, TOKİ konutları, hak sahipliği ve yerinde dönüşüm konularında bilgilendirme sunumu yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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