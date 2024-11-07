Malatya ovası kayısı ağaçlarının sararmasıyla renklendi

Renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği Malatya ovasında kayısı ağaçları sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor.

"Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı ağaçları, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

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