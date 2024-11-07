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        Malatya ovası kayısı ağaçlarının sararmasıyla renklendi

        "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı ağaçları, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 07.11.2024 - 10:32
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        Malatya ovası kayısı ağaçlarının sararmasıyla renklendi
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        "Dünyanın kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı ağaçları, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

        Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği kentte sonbaharla ağaçlarda oluşan güzel renkler dronla görüntülendi.

        Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği Malatya ovasında kayısı ağaçları sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor.

        Sarı renge bürünen bahçeler adeta doğal stüdyoyu andırırken, izleyenlere görsel şölen sunuyor.

        Renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe bürünen ağaçlar doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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