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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

        Malatya'nın Pütürge ilçesi sonbahar renklerine büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 12:04 Güncelleme: 12.11.2024 - 12:11
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        Malatya'nın Pütürge ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu
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        Malatya'nın Pütürge ilçesi sonbahar renklerine büründü.

        İlçede Şiro Çayı'nın iki yakasına bulunan Tekederesi mevkisinde ağaçların sararmasıyla güzel görüntüler oluştu.

        Sonbaharın renklerine bürünen ilçedeki çam ağaçları izleyenlere görsel şölen sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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