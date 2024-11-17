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        Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 17.11.2024 - 20:51
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        Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 L 3119 plakalı saman balyası yüklü tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.

        Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

        Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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