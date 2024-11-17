Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı

Kazada polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 L 3119 plakalı saman balyası yüklü tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Tatari mevkisinde, başka bir kaza nedeniyle yolda önlem alan polislere çarptı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kazaya müdahale eden polis ekibine tırın çarpması sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.

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