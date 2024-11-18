Malatya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
C.K'nin kullandığı 58 AET 289 çekici plakalı tır, Dilek Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Y.T. yönetimindeki 44 DJ 544 çekici plakalı tırla çarpıştı.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Y.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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