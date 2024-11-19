Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da okul açılışı

        Malatya'da hayırsever desteğiyle yaptırılan 4 derslikli Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlk ve Ortaokulunun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da okul açılışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da hayırsever desteğiyle yaptırılan 4 derslikli Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlk ve Ortaokulunun açılışı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akçadağ ilçesi Güzyurdu Mahallesi'nde yaptırılan okulun açılışında konuşan Vali Vekili Sedat Özdemir, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarmaya çalışırken eğitim gibi kutsal bir görevin kesintiye uğramaması için devletin ve milletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydetti.

        Malatya'da eğitimin kalitesini artırmak, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten Özdemir, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Güzyurdu Vestel Erdi Canbay İlk ve Ortaokulu bu çabaların en güzel örneklerinden birisidir." ifadesini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır da okulun yapımına destek olan Zorlu Grubuna ve okula ismini verdikleri Erdi Canbay'ın ailesine teşekkür etti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde 855 dersliğin hasar gördüğünü hatırlatan Bakır, bugün itibarıyla devletin ve hayırseverlerin desteğiyle bunların yüzde 85'ini Malatya'ya geri kazandırdıklarını kaydetti.

        Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ise hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Erdi Canbay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve memleketimize başsağlığı diliyorum. Deprem sonrası Akçadağ ilçemizde birçok okulumuzu kaybettik. Devletimizin güçlü desteği ve hayırseverlerimizin büyük katkılarıyla ilçemizde yoğun bir çaba içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Zorlu Holding İcra kurulu Üyesi Öner Tekin de ülke ve toplum için daha iyi bir geleceğin, bilimin ışığında yetişmiş, sorumluluk duygusu yüksek, duyarlı, vicdanlı ve yaratıcı nesiller yetiştirilmesiyle mümkün olacağını belirtti.

        Her yıl yaklaşık 2 bin öğrenciye burs verdiklerini, ihtiyaç bulunan yerlere okul ve teknoloji merkezleri kurduklarını kaydeden Tekin, "Bugün açılışını yaptığımız okulumuzun da bizim için ayrı bir anlamı var. İnanıyoruz ki kıymetli arkadaşımız Erdi Canbay'ın ismi bu okulla ve buradan mezun olacak öğrencilerimizin başarılarıyla her zaman yaşayacak." ifadelerini kullandı.

        Vali Vekili Sedat Özdemir, 7 yıl önce hayatını kaybeden mühendis Erdi Canbay'ın babası Mehmet Canbay'a plaket sundu.

        Daha sonra katılımcılar, okulun açılış kurdelesini keserek sınıfları gezdi.

        Açılışa Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Genel Müdürü Zülal Öztürk ve Erdi Canbay'ın yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Teknolojide Çin'in en büyüğü oldu!
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Bakan Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi mesajı: Çürük elma operasyonu
        Hemşire Hasan Basri Gök: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı! Bebekleri onlardan alıyordu!
        Hemşire Hasan Basri Gök: Fırat Sarı'nın tanıdığı doktorlar vardı! Bebekleri onlardan alıyordu!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Yükseliş sürüyor
        Yükseliş sürüyor
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Sevgilisini öldürüp canına kıymıştı! Yasak aşk iddiası!
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Kasım ayı neden alışveriş çılgınlığı ile özdeşleşti?
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri
        Evde taş gibi sert yoğurt yapmanın incelikleri

        Benzer Haberler

        Malatya'da 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
        Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Malatya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Malatya'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Şehit polis memuru için tören (2)
        Şehit polis memuru için tören (2)
        Ağır hasarlı bina çöktü; enkaz altında kalan iş makinesinin operatörü yaral...
        Ağır hasarlı bina çöktü; enkaz altında kalan iş makinesinin operatörü yaral...
        Ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında
        Ağır hasarlı bina çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında