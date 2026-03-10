Canlı
        Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 09:03
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti.

        Yavuz, 2 adres ve araçta yapılan aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1100 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini bildirerek, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

