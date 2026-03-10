Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imal eden ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttüğünü belirtti. Yavuz, 2 adres ve araçta yapılan aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1100 sentetik ecza hapı ele geçirildiğini bildirerek, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

