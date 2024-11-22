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        Kale'de "eğlenceli günler sağlıklı gülüşler" etkinliği düzenlendi

        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencileri için "eğlenceli günler sağlıklı gülüşler" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:25
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        Kale'de "eğlenceli günler sağlıklı gülüşler" etkinliği düzenlendi
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        Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencileri için "eğlenceli günler sağlıklı gülüşler" etkinliği düzenlendi.

        Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Devlet Hastanesi, Malatya Melekbaba Gençlik Merkezi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu tarafından Meslek yüksek okulunun bahçesinde etkinlik yapıldı.

        Programda Melekbaba Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü üyeleri tarafından geleneksel okçuluk, körling, masa tenisi, dart, matrak, sokak bowlingi, akıl-zeka oyunları, badminton, voleybol gibi faaliyetler eşliğinde öğrenciler arasında yarışmalar düzenlendi.

        Gençler arasında düzenlenen yarışmalardan sonra Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından mobil araç içerisinde uzman doktorlar eşliğinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak diş sağlığı hakkında bilgiler verildi.

        Melekbaba Gençlik Merkezi personelleri tarafından da Meslek Yüksek Okulunun Konferans Salonu'nda düzenlenen müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

        Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Arif Yıldız, Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, Kale İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukçu, Melekbaba Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü üyeleri, yüksekokul idari personelleri ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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