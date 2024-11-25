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        Malatya'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Malatya'da kar yağışı nedeniyle dağda hayvanlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:37 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:37
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        Malatya'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
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        Malatya'da kar yağışı nedeniyle dağda hayvanlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

        Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını bildirdi.

        Bu kasamda dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade eden Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Darende, Hekimhan, Arapgir ve Akçadağ ilçelerindeki bazı mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar için tüm ekiplerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde seferber olduğunu, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara ulaşılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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