Malatya'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle dağda hayvanlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını bildirdi.

Bu kasamda dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade eden Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.