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        Malatya-Kayseri kara yolunda mahsur kalan araçlar kaldırıldı

        Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:34
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        Malatya-Kayseri kara yolunda mahsur kalan araçlar kaldırıldı
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        Malatya-Kayseri kara yolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar kaldırıldı.

        Kara yolunun Darende ilçesi Gümüşlüdere mevkisinde kalan araçları kurtarmak üzere çalışma başlatıldı.

        Polis, jandarma ve Karayolları ekipleri, araçların sürücülerini misafir edildikleri yurtlardan alarak araçların başına getirdi.

        Darende Kaymakamlığı desteğiyle aküleri şarj edilen araçlara yakıt da konuldu.

        Yaklaşık 60 araç kara yolundan kaldırılarak bir kısmı Gürün ilçesine gönderildi, bir kısmı da Malatya-Adıyaman kara yolundan yolculuklarına devam etmek üzere uğurlandı.

        Bu arada Malatya-Kayseri kara yolunun Darende ilçesi kesimlerinde araç trafiğine kontrollü izin veriliyor.

        Kar nedeniyle savruntunun olduğu bölgelerde de ekipler yolu açık tutmak üzere çalışmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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