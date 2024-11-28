Malatya'da kar nedeniyle evinde mahsur kalan yaşlı adam kurtarıldı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 75 yaşındaki kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kalan 75 yaşındaki kişi, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte pazar günü etkili olan yoğun kar yağışı sonrası 75 yaşındaki Mustafa Akıcı'dan haber alamayan ailesi jandarmadan yardım istedi.
Bunun üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karapınar Mahallesi Almacatı mezrası yolunu açarak yaşlı adama ulaştı.
Ekipler tarafından kurtarılan Mustafa Akıcı, güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine teslim edildi.
Babalarına sorunsuz şekilde ulaşan aile üyeleri, yetkililere teşekkür etti.
Birkaç gün boyunca kendisinden haber alınamayan Mustafa Akıcı ise " Kar yağışından dolayı yollar kapandı. Ailem ulaşamayınca jandarmayı aramış ve ekipler beni bulunduğum yerden almak için harekete geçmiş. Allah devletimize zeval vermesin. Bunca emeği çeken Büyükşehir Belediyemizin ekiplerine çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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