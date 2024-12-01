Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ardından B.B'nin kullandığı 33 AFE 26 plakalı otomobil de bu araca arkadan çarptı.

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