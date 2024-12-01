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        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:34
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        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ö.K. yönetimindeki 44 AGV 816 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Kayseri kara yolu TÜİK binası önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

        Ardından B.B'nin kullandığı 33 AFE 26 plakalı otomobil de bu araca arkadan çarptı.

        Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Ö.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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