Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        İnönü Üniversitesinden "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren öğretim üyelerine başarı belgesi

        İnönü Üniversitesi, Stanford Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren öğretim üyelerine başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:52 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnönü Üniversitesinden "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren öğretim üyelerine başarı belgesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İnönü Üniversitesi, Stanford Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren öğretim üyelerine başarı belgesi verdi.

        Stanford Üniversitesi araştırmacılarının SCOPUS indeks veri tabanına göre toplam atıf sayısı, patent sayısı, h-indeks, hm-indeks, makale sayısı ve nitelikli yayın sayısı gibi uluslararası kriterler kullanarak hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi", "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" olmak üzere iki kategoride açıklandı.

        İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Sami Akbulut, Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Prof. Dr. Burhan Ateş, Prof. Dr. Alaattin Esen, Doç. Dr. Ahmet Ulu, Prof. Dr. Nusret Tan, Doç. Dr. Alptekin Ulutaş, Prof. Dr. Brian Irving Carr, Prof. Dr. Canan Akmil Başar, Prof. Dr. Behice Erci, Doç. Dr. Erman Yıldız, Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Prof. Dr. Hikmet Sis, Prof. Dr. İsmail Özdemir ve Prof. Dr. Serkan Benk, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2023 Etki Sıralaması"nda yer aldı.

        Prof. Dr. Brian Irving Carr, Prof. Dr. Ahmet Sami Akbulut, Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Prof. Dr. Nusret Tan, Prof. Dr. Paki Turgut, Prof. Dr. Canan Akmil Başar, Prof. Dr. Hikmet Sis ve Prof. Dr. Murat Erdemoğlu, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Kariyer Boyu Etki Sıralaması"na girdi.

        Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törende, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne giren öğretim üyeleri ile üniversitesinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 10 bin içinde yer alan öğrencilerine Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından başarı belgesi verildi.

        Rektör Prof. Dr. Akpolat, gazetecilere, Stanford Üniversitesi araştırmacılarının hazırladığı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'nde yer alan öğretim üyelerini tebrik ederek, bazı akademik personelin hem "Yıllık Etki", hem de "Kariyer Boyu Etki" sıralamasına girdiğini söyledi.

        İnönü Üniversitesinin üniversite sıralamalarında 1500 plus seviyesindeyken bu yıl 1100-1200 aralığına ilerlediğini dile getiren Akpolat, bir akademik izlem ofisi oluşturduklarını ve başarılı olan öğretim üyelerini ödüllendirip önlerini açacaklarını kaydetti.

        Prof. Dr. Akpolat, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 10 bine giren öğrencilerine bu yıl ilk kez burs vereceklerini ve bu uygulamayı her yıl devam ettirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!

        Benzer Haberler

        Yeni Malatyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Yeni Malatyaspor, Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı
        Malatya Valisi Yavuz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Malatya Valisi Yavuz'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Malatya'da karla kaplanan Sürgü Barajı dronla görüntülendi
        Malatya'da karla kaplanan Sürgü Barajı dronla görüntülendi
        Malatya'da öğretmenler Gazze'deki zulme dikkati çekmek için 26 haftadır eyl...
        Malatya'da öğretmenler Gazze'deki zulme dikkati çekmek için 26 haftadır eyl...
        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Meme kanseri anne ve kızı aynı gün yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
        Meme kanseri anne ve kızı aynı gün yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu