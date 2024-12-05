Depremlerde hasar gören ata yadigarı Yeşilyurt Camii Kebir ayağa kaldırılıyor

ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Osmanlı dönemi eserlerinden Camii Kebir'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Molla Kasım Mahallesi'ndeki ata yadigarı Camii Kebir, depremde ağır hasar aldı. Minaresinin bir kısmı ile bazı duvarları yıkılan caminin ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, caminin yapım tarihinin kesin olarak bilinmediğini ancak son cemaat mahallinde bulunan onarım kitabesinde 1752-1753 tarihlerinin bulunduğunu söyledi. Depremde cami minaresinin bir bölümünün yıkıldığını hatırlatan Bacanlı, "Camide büyük hasar vardı. Depremden hemen sonra hasar tespitlerini yaparak, çalışmalarımıza başladık. Caminin mevcut durumunun korunması için caminin iç kısmı tamamen askıya alındı. Kemer ve tonozlar askıya alındı. Dış cephenin ise kuzey, doğu ve batı kısımlarına destek amaçlı payandalar yapıldı." dedi.