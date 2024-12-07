Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altunok'tan transfer yasağı açıklaması:

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Şahin Altunok, borçlar nedeniyle 3 dönem transfer yasağı cezalarının bulunduğunu söyledi.

Altunok, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, takımın çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Ağır bir borç yükü altında olduklarını aktaran Altunok, "Bugün dahi borçlarımızı ödesek 3 dönem transfer yasağımız var. Bu kulübün yaklaşık 20 milyon dolar borcu var. Bunun yüzde 99'u, 36 davamız olan futbolculara. Avukatları görevlendirdik. İlk görüşmede bu işi biz yarı yarıya, 10 milyon dolarla bitirebiliyoruz. Bunun ikinci ve üçüncü görüşmeleri olacak. Futbolculara şunu söylüyorum, bu kulübün bir lirası yok. Bu kulübü eksi 800 milyon lirayla aldım." diye konuştu.