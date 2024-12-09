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        Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'le yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 15:09 Güncelleme: 09.12.2024 - 15:09
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        Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'le yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile yollarını ayırdı.

        Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

        Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Adem Büyük'e teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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