Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'le yollarını ayırdı

Açıklamada, "Kulübümüze katkılarından dolayı Adem Büyük'e teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeni Malatyaspor, teknik sorumlu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

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