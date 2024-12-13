Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar alan Doğanşehir ilçesinde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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