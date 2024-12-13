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        Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat 2023 meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:33
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        Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat 2023 meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.

        Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde büyük yıkım ve hasar alan Doğanşehir ilçesinde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Doğanşehir ilçesi Doğu Mahallesi Malatya Caddesinde ağır hasar gören 6 katlı apartmanlar iş makinesiyle yıkıldı.

        Hafriyatlar iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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