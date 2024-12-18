Battalgazi'de cadde ve sokaklar yıkandı

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları yıkadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağışlarla birlikte oluşan çamur nedeniyle cadde ve sokakları temizledi.

Cadde ve sokaklar temizlik kamyonlarınca su sıkılarak yıkandı.

Yıkama çalışmaları sırasında su tankerleri ve özel ekipmanlar kullanılırken, yolların yanı sıra kaldırımlar da detaylı bir şekilde temizlendi.