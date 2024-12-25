Malatya'da ehliyet sınavlarında usulsüzlük yapan 3 şüpheli yakalandı
Malatya'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile bu kişilere yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 2 kişi ile bu kişilere yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (e-MTSK) sınavlarında kopya düzeneği kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, sınava kopya düzeneğiyle giren D.E. ve G.Y'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kopya düzeneğinde kullanılan 3 kulak içi kulaklık, 2 uzaktan bağlantı sağlayan Wi-Fi cihazı, 2 kamera, 1 akıllı cep telefonu ve 1 bluetooth kulaklık ele geçirildi.
Bu kişilere yardım eden E.D. de ekiplerce gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.
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