Yeni Malatyaspor, kaleci Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kalecisi Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirdiğini duyurdu.
Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kalecisi Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirdiğini duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona erecek kalecimiz Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmesi sona erdirilmiştir. Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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