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        Yeni Malatyaspor, kaleci Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı

        Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kalecisi Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirdiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 21:57 Güncelleme: 25.12.2024 - 21:57
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        Yeni Malatyaspor, kaleci Abdulsamed Damlu ile yollarını ayırdı
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kalecisi Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi sona erdirdiğini duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona erecek kalecimiz Abdulsamed Damlu ile karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmesi sona erdirilmiştir. Bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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