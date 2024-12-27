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        Arguvan'da bağlama yapım atölyesi ve kursu açıldı

        Malatya'da Arguvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan bağlama yapım atölyesi ve kursunun açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:16
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        Arguvan'da bağlama yapım atölyesi ve kursu açıldı
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        Malatya'da Arguvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan bağlama yapım atölyesi ve kursunun açılışı yapıldı.

        Arguvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan bağlama yapım atölyesi ve kursunun açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpaslan Özdemir, atölyenin açılmasında büyük bir emek harcandığını belirtti.

        Atölyenin ilçeye farklı bir güzellik katacağını aktaran Özdemir, "İlçemize farklı ve güzel bir değer katacağını düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık bir aydır kurslarımız devam ediyor ve yoğun bir talep alıyoruz. İnşallah bu kurs yıllarca sürecek ve Malatyamıza Arguvan türkülerinin ruhunu yansıtan bağlamalar kazandıracağız. Hem bağlama yapmayı öğretmek hem de yeni nesillere katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

        Açılışı gerçekleştirilen atölyede 20 kursiyer divan, tambura, kısa kol ve cura gibi farklı bağlama türleri üretecek. Kursiyerler hem bağlAma yapacak hem de bağlama çalmayı öğrenecek.

        Atölyenin açılışında İlçe Kaymakamı Seher Söyler, İlçe Belediye Başkanı Ersoy Eren, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Avşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpaslan Özdemir, Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tamer Çakır ve ilçe protokolü katıldı.

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