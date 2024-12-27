Arguvan'da bağlama yapım atölyesi ve kursu açıldı

Malatya'da Arguvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan bağlama yapım atölyesi ve kursunun açılışı yapıldı.

Arguvan Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan bağlama yapım atölyesi ve kursunun açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alpaslan Özdemir, atölyenin açılmasında büyük bir emek harcandığını belirtti.

Atölyenin ilçeye farklı bir güzellik katacağını aktaran Özdemir, "İlçemize farklı ve güzel bir değer katacağını düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık bir aydır kurslarımız devam ediyor ve yoğun bir talep alıyoruz. İnşallah bu kurs yıllarca sürecek ve Malatyamıza Arguvan türkülerinin ruhunu yansıtan bağlamalar kazandıracağız. Hem bağlama yapmayı öğretmek hem de yeni nesillere katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.