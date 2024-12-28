CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası vefat etti
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba, 88 yaşında hayatını kaybetti.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba, 88 yaşında hayatını kaybetti.
Bir süredir rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören Veli Ağbaba'nın babası Hüseyin Ağbaba, dün gece hayatını kaybetti.
Hüseyin Ağbaba, yarın Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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