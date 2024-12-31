Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı

Bir yolcu otobüsü ile 2 ikamete yapılan operasyonda 105 bin 167 sentetik hap, 65 parça peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "sokak satıcıları" olarak tabir edilen ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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