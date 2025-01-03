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        Yeni Malatyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Yeni Malatyaspor, Trenyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:50
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        Yeni Malatyaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Yeni Malatyaspor, Trenyol 1. Lig'in 18. haftasında yarın sahasında oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketleriyle başladı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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