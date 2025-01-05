Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından kara yolları ve Hekimhan Belediyesi ekipleri, ana caddelerle kırsal mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır olduklarını duyurdu.

Gece boyu etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaza büründü.

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