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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 21:45 Güncelleme: 05.01.2025 - 21:58
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Gece boyu etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler beyaza büründü.

        Kar yağışının ardından kara yolları ve Hekimhan Belediyesi ekipleri, ana caddelerle kırsal mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır olduklarını duyurdu.

        Yetkililer, sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları yönünde uyardı.

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        Galeri
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