Darende'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

Aile Destek Merkezi'ndeki kreşi de gezen katılımcılar, kursiyerlere ve eğitmenlere kolaylık diledi.

Eroğlu, 13 Ocak'ta giyim ve misinalı takı çanta kursları açılacağını belirterek, başvuruların 8 Ocak'a kadar Aile Destek Merkezi'ne yapılacağını kaydetti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağatay Eroğlu, kursların birinci döneminin tamamlandığını ve kursiyerler tarafından hazırlanan makrome ve akrilik boya ürünlerinin burada sergilendiğini söyledi.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Darende Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, kursiyerleri tebrik etti.

Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen kurslarda yapılan ürünlerin sergisi açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.