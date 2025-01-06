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        Darende'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi

        Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen kurslarda yapılan ürünlerin sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 06.01.2025 - 16:03
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        Darende'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
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        Darende Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca düzenlenen kurslarda yapılan ürünlerin sergisi açıldı.

        Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışına katılan ilçe protokolü, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Darende Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Apan, kursiyerleri tebrik etti.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağatay Eroğlu, kursların birinci döneminin tamamlandığını ve kursiyerler tarafından hazırlanan makrome ve akrilik boya ürünlerinin burada sergilendiğini söyledi.

        Eroğlu, 13 Ocak'ta giyim ve misinalı takı çanta kursları açılacağını belirterek, başvuruların 8 Ocak'a kadar Aile Destek Merkezi'ne yapılacağını kaydetti.

        Aile Destek Merkezi'ndeki kreşi de gezen katılımcılar, kursiyerlere ve eğitmenlere kolaylık diledi.

        Sergi açılışına İlçe Emniyet Müdürü Abdurrahman Küreşoğlu, Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Keser, Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Berfin Ilgaz Şahin katıldı.

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