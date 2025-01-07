Malatya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt'ta bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 adet bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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