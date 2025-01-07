Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 17:20 Güncelleme: 07.01.2025 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        ABONE OL

        Malatya'da tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt'ta bir eve operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 15 heykel, 2 adet bileklik, 1 biblo ve 1 küp ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Tatil sitesinde dehşet! Peş peşe öldüler!
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        İstanbul'da sürücülerin 105 saati trafikte geçiyor!
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Malatya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Darende'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
        Darende'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
        Kuru kayısı ihracatından 410 milyon 891 bin dolar gelir sağlandı
        Kuru kayısı ihracatından 410 milyon 891 bin dolar gelir sağlandı
        Malatya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Malatya'da inşaattan düşen işçi yaralandı
        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kar yağışı etkili oldu
        AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ök, Malatya'da konuştu:
        AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ök, Malatya'da konuştu: