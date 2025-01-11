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        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

        Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile İsrail ordusunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ndeki saldırılarında Anadolu Ajansı serbest kameramanı Said Ebu Nabhan'ın öldürülmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:21 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:41
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        Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
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        Malatya'da sağlık çalışanları, düzenledikleri yürüyüşle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ile İsrail ordusunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ndeki saldırılarında Anadolu Ajansı serbest kameramanı Said Ebu Nabhan'ın öldürülmesini protesto etti.

        Sağlık çalışanları, İsrail saldırılarını kınayan pankartlarla Kanalboyu Caddesi'nden Kernek Meydanı'na kadar yürüdü. Bazı vatandaşlarla üniversite öğrencileri de sağlık çalışanlarının yürüyüşüne destek verdi.

        Burada grup adına basın açıklamasını okuyan İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mehmet Sinan Kılınç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, işgal ordusu İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat bölgesindeki El-Cedid'de, çok sayıda gazetecinin bulunduğu alanı kuşattıktan sonra buradakileri hedef aldığını hatırlattı.

        Saldırıda bir basın mensubunun hayatını kaybettiğini belirten Kılınç, "Bir evden sedyede yaralı bir kişinin yardım görevlileri eşliğinde hızla taşınmaya çalışıldığı sırada, yakınlarında bulunan Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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