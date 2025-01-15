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        Malatya'da vincin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:43 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:43
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        Malatya'da vincin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde vincin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Erdal Tarak yönetimindeki 42 APM 55 plakalı vinç, Malatya-Kayseri kara yolunun Medişeyh mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarılarak Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, vincin kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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