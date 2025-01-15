Malatya'da ruhsatsız silah ele geçirildi
Malatya'nın Kale ilçesinde 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Malatya'nın Kale ilçesinde 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 153 gram esrar, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 76 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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