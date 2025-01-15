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        Malatya'da ruhsatsız silah ele geçirildi

        Malatya'nın Kale ilçesinde 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:14
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        Malatya'da ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Malatya'nın Kale ilçesinde 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, 153 gram esrar, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 76 mermi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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