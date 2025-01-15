Malatya'da ruhsatsız silah ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 3 ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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