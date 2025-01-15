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        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da esnafı ve depremzedeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:41 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:41
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        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
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        HÜDA PAR Deprem Bölgesi Araştırma Komisyonu heyeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'da esnafı ve depremzedeleri ziyaret etti.

        HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut İrtem, genel idare kurulu üyeleri, Malet Konteyner Kent'i ve Ankara Esnaf Çarşısı'nı ziyaret etti.

        Depremzedeler ve esnaf ile buluşan Dinç ve beraberindekiler, sorunları dinledi.

        Dinç, gazetecilere, geçen haftadan beri deprem bölgelerini ziyaret ettiklerini belirterek bugün de Malatya'da ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

        Depremzedeleri ve Malatya esnafını ziyaret etmek ve depremde yaşanan sorun ve sıkıntıları tespit edip yetkililere aktarmak istediklerini kaydeden Dinç, şöyle konuştu:

        "Konteyner kenti ziyaret ettik, depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Gerçekten depremin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen acıları taptaze. Özellikle konut konusunda yeteri kadar bilgi sahibi değiller. Esnafımızı ziyaret ettik. Piyasadan, piyasanın istikrarsız olmasından kaynaklı ciddi problemler var. İnşallah biz Malatya'da bu ziyaretlerimizi bitirdikten sonra sorunları tek tek not edeceğiz ve ilgili yetkililere aktaracağız. Meclis'te bu konuda vatandaşlarımızın sorunlarını dile getireceğiz. Amacımız vatandaşların sorunlarının, sıkıntılarının çözüme kavuşması."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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