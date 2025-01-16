Malatya'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Öte yandan kazanın ardından Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların trafik kurallarına uymalarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda hayati önem taşıdığı belirtildi.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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