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        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:50 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:50
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        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi
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        Malatya'da 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davada 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar B.Y, M.S.D, yaşamını yitirenlerin yakınları ile avukatlar katıldı.

        Mahkeme heyeti, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce hazırlanan ek bilirkişi raporuna ilişkin savunma ve talepleri dinledi.

        Binanın müteahhidi tutuksuz sanık B.D'nin avukatı Necati Karabay, müvekkilinin ek bilirkişi raporunda tali kusurlu sayılmasını kabul etmediklerini belirterek, "Binadaki 12 daire 42'ye çıkarılmış. Binanın bu yükü taşımayacağı açık. Müvekkilimin beraatini istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz sanık B.Y, binaya eski haliyle gerekli yapı ruhsatının alındığını, 2020 yılında meydana gelen Elazığ merkezli depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce bina için hasarsız raporunun verildiğini ifade ederek, daha sonra yapılan imar başvurusu ve tadilatlarla kendisinin binayla illiyet bağının kesildiğini ileri sürdü.

        Müşteki avukatlarından Pınar Ersu da binanın satışı ve tadilatında defalarca hülle yapıldığını, mevzuata uyulmadığını öne sürerek yıkılmasında tüm sanıkların sorumluluğunun bulunduğunu savundu.

        Duruşma savcısı, eksikliklerin tamamlanmasının ardından esas hakkında mütalaanın sunulacağını ifade etti.

        Mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporu talebinin reddine, sanık E.Ç. hakkında kusur değerlendirmesinin yapılması için ek bilirkişi raporunun istenmesine karar vererek duruşmayı 14 Mart'a erteledi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yıkılan ve aralarında Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Trend Garden Rezidans'a ilişkin 13 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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