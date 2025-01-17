Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da sis etkili oldu

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da sis etkili oldu
        ABONE OL

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi.

        Battalgazi ilçesinin rakımı düşük bölgelerinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Battalgazi yolunda araçlar kontrollü şekilde ilerledi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Beşiktaş'in yeni hocası Solskjaer, İstanbul'da!
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Karavanda yaşayan görme engelli öğretmen öğrencilerine örnek oluyor
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Starship roketi test uçuşunda parçalandı
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Grönland eridikçe altından servet çıkıyor
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        "Sur vahşeti"nin eşiğinden dönülmüş!
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 faiz indirimli kredi
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Aşkı için annesini 'sildi'
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İş adamlarına büyük tuzak! Kadınları kullandılar! 7 milyon TL'lik vurgun!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davaya...
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davaya...
        Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına...
        Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına...
        Malatya'da akrabası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Malatya'da akrabası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Gazze'deki ateşkes anlaşması Malatya ve Kilis'te kutlandı
        Gazze'deki ateşkes anlaşması Malatya ve Kilis'te kutlandı
        Malatya'da, akrabasının bıçakladığı kadın öldü
        Malatya'da, akrabasının bıçakladığı kadın öldü
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Malatya'da temaslarda bulundu
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, Malatya'da temaslarda bulundu