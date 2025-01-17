Malatya'da sis etkili oldu
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde etkili olan sis trafiği olumsuz etkiledi.
Battalgazi ilçesinin rakımı düşük bölgelerinde etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Battalgazi yolunda araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
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