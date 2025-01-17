Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya merkezli terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Malatya merkezli operasyonda, Mardin'de yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 19:17 Güncelleme: 17.01.2025 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya merkezli terör operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Malatya merkezli operasyonda, Mardin'de yakalanan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik çalışmalarda V.K'nin Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

        2014-2015 yıllarında Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği belirlenen V.K'nin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet ettiği tespit edildi.

        Mardin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan operasyonda ikametinde V.K. gözaltına alındı.

        Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen V.K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Mersin'de ilk 11'ler belli oldu
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        "Savaş ilanını kabul ediyoruz"
        Sahte alkol operasyonu
        Sahte alkol operasyonu
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        17 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        IMF küresel ekonominin büyümesini bekliyor
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        10 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı! Eşi de tutuklandı!
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail Güvenlik Kabinesi ateşkesi onayladı
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Devlet Tiyatroları'ndan çocuklara 25 oyun
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Açıklamaları geçmişe götürdü
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        Influenza salgını için küçük ama etkili önlemler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Gece kulübünde sahte içki iddiası! Ölümle sonuçlandı!
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Elektronik sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar
        Hem çocukların hem ailelerin imdadına yetiştiler! Bu vakıf sayesinde değişen hayatlar

        Benzer Haberler

        Malatya merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlıya tutuklama
        Malatya merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 3 zanlıya tutuklama
        Halasını öldüren şüpheli tutuklandı
        Halasını öldüren şüpheli tutuklandı
        Malatya'da sis etkili oldu
        Malatya'da sis etkili oldu
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davaya...
        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansın yıkılmasına ilişkin davaya...
        Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına...
        Malatya'da kaybolduktan 10 yıl sonra öldürüldüğü belirlenen Bağatur olayına...
        Malatya'da akrabası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
        Malatya'da akrabası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın hayatını kaybetti