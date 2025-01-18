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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Malatya'da 24 bin 178 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:10 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:14
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da 24 bin 178 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 24 bin 178 sentetik ecza hapının ele geçirildiğini bildiren Yavuz, operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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