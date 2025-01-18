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        Doğanşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 18.01.2025 - 14:01
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        Doğanşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şerafettin Yıldırım Parkı içerisinde bulunan çay bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerin sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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