Doğanşehir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şerafettin Yıldırım Parkı içerisinde bulunan çay bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerin sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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