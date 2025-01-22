AK Parti Malatya İl Kongresi 24 Ocak'ta yapılacak

AK Parti Malatya İl Kongresi, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Ocak Cuma günü yapılacak.

AK Parti Malatya İl Başkanlığınca Büyükşehir Belediyesi Dede Korkut Sosyal Tesislerinda basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretlerinin her zaman coşkulu olduğunu söyledi.

Gören, 8. il kongrelerinin 24 Ocak Cuma günü yapılacağını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleri bizleri onurlandıracak ve gururlandıracak. Malatya depremlerde zarar görmüş bir şehir, hasarın giderilmesi anlamında Cumhurbaşkanımızın şehre gelişiyle konutların anahtar teslimi yapılacak. Belediyeler ve kamu kurumlarının yaptığı yatırımların açılışları yapılacak." ifadelerini kullandı.

Partilileri gerçekleştirilecek kongreye davet eden Gören, kongrenin hayırlar getirmesini temenni etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrenin ardından depremzedelerin konut kuralarının çekimine katılarak 102 kamu tesisin açılışını da yapacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Bolu'daki otel yangınında hayatın kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakışır bir karşılama yapılacağını belirterek, "Malatyalı yapılan iyiliği asla unutmaz. Aziz hemşehrilerimiz, 23 yıldır defalarca Malatya'ya gelerek bağrına basan, en zor günlerimizde yanımızda duran, Malatyamızı tutup ayağa kaldıran, hiç bir şeyi şehrimizden eksik etmeyen Cumhurbaşkanımıza yakışır bir karşılama yapacaktır. Biz buna inanıyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkan adayı Ali Bakan da selamlama konuşması yaptı.

Toplantıya Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay ile partililer katıldı.