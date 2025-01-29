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        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 09:49 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:49
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        Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

        Vali Seddar Yavuz, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 2024 yılında ilde kamu kurum ve kuruluşlarıyla belediyeler tarafından toplam 667 proje üzerinde çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Bu projelerden 314'ünün yıl sonu itibarıyla tamamlandığını kaydeden Yavuz, "189'u devam etmekte, 112'si ihale aşamasında, 35'ine çeşitli nedenlerle henüz başlanamamış ve 17'si tasfiye edilmiştir. 2024 yılı yatırımlarının toplam proje tutarı 71 milyar 781 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Bu projelere tahsis edilen toplam ödenek 19 milyar 399 milyon lira olup, yıl sonu itibarıyla yapılan toplam harcama 14 milyar 356 milyon liradır." diye konuştu.

        Sektörel dağılıma bakıldığında 2024 yılı yatırım harcamalarında en yüksek payı yüzde 46 ile ulaştırma sektörünün aldığını belirten Yavuz, bu alanda 6 milyar 586 milyon lira harcama gerçekleştirildiğini vurguladı.

        Toplantıda, kurum ve kuruluşların il ve bölge müdürleri, yatırım ve çalışmaları hakkında sinevizyon eşliğinde sunum yaptı, bilgi verdi.

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