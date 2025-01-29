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        Malatya OSB'lerde 6. bölge teşviklerinin uzatılması istendi

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremlerden olumsuz etkilenen Malatya'da OSB'ler için uygulanan 6. bölge teşviklerinin uzatılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:36 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:44
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        Malatya OSB'lerde 6. bölge teşviklerinin uzatılması istendi
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        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, depremlerden olumsuz etkilenen Malatya'da OSB'ler için uygulanan 6. bölge teşviklerinin uzatılması gerektiğini söyledi.

        Sadıkoğlu, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentin ciddi sıkıntılarla iç içe olduğunu belirtti.

        Depremin üzerinden 720 gün geçtiğini, depremde şehrin büyük yaralar aldığını anlatan Sadıkoğlu, yapı stoğu en fazla zarar gören ikinci ilin Malatya olduğunu aktardı.

        Depremlerde iş yerlerinin de zarar gördüğünü hatırlatan Sadıkoğlu, "27 bin 500 bağımsız ofis ve iş yerimiz tamamen kullanılamaz hale geldi, nitelikli göç verdik, vermeye devam ediyoruz. TÜİK'in açıklamalarına göre 103 bine yakın kişi şehri terk etmiş, ikametlerini farklı şehirlere almış. Nitelikli insanların gitmesi şehre hasar verecek. Fabrikalarda nitelikli insan olmazsa üretimi kiminle gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

        Kentte OSB'lerin 6. bölge teşviklerinden yararlandığına işaret eden Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu teşviğin uzatılması lazım. Buradaki yatırımcılar teşvik süresinin uzatılması durumunda yatırımlarına devam edecek, yeni yatırımcıların da gelmesi sağlanacak. Bir dönüm arazinin 2 milyona kadar yükselmesi farklı bir tartışma konusu. Elazığ'da OSB'de 200 bin liraya veriliyor, burada 2 milyona kadar arazi vermeye çalışıyoruz. Girişimci ruhlu insanların faize bulaşmadan yatırım yaparak istihdam sağlaması ve ihracat yapması, vergi ödeyerek ülkeye katma değer katması bizim öngörümüz. Teşfikin muhakkak uzatılması gerekiyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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