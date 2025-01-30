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        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kasasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 20:44 Güncelleme: 30.01.2025 - 20:50
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        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
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        Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kasasında 7 kişi yaralandı.

        K.B. idaresindeki 44 EC 906 plakalı otomobil, Battalgazi ilçesine bağlı Halfetin Mahallesi'ndeki çevre yolu alt geçidinde, N.D. yönetimindeki 44 AAT 387 plakalı otomobil, G.K'nin kullandığı 60 ABV 194 plakalı otomobil ve A.İ. yönetimindeki 07 FM 663 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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