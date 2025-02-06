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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Malatya'da 26 bin 325 konut ve ticarethane hak sahiplerine teslim edildi

        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, şu ana kadar 26 bin 325 konut ve ticarethane hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:26
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN İKİNCİ YILI - Malatya'da 26 bin 325 konut ve ticarethane hak sahiplerine teslim edildi
        ABONE OL

        YETER ERDİNE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da, şu ana kadar 26 bin 325 konut ve ticarethane hak sahiplerine teslim edildi.

        Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'nın birçok noktasında hak sahipleri için yapılan konutlar yükseliyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, AA muhabirine, ilde 71 bin 966 konut, 8 bin 396 ticarethane için olmak üzere toplam 80 bin 362 hak sahibinin bulunduğunu söyledi.

        Kentte 79 bin 420 konut ve ticarethanenin ihalesinin yapıldığını, bazılarının inşaatlarının sürdüğünü belirten Başer, şu bilgileri verdi:

        "Bu 79 bin 420 yapının 36 bin 167'si ilimizin çeperi dediğimiz Orduzu, Gelinciktepe ve İkizce bölgelerinde yapılıyor. Şehir merkezimizde 30 bin 43, kırsalımızda 13 bin 210 yapı inşa ediliyor. Şehir merkezi dediğimiz rezerv alanlarda yapılan inşaatlardan bahsediyoruz. Bu arada toplam kurası çekilen konut sayımız 26 bin 325. Bunun 18 bin 427'si yeni yerleşim yerlerinde, 1805'i şehir merkezindeki rezerv alanlarda, 6 bin 93'ü de kırsalda. Bu konutlar vatandaşlara teslim edildi."

        - 934 lokasyonda konut inşaatları devam ediyor

        Kırsalda 20 bin 31 kişinin hak sahibi olduğunu dile getiren Başer, 364 mahallede, 934 lokasyonda konut inşaatlarının devam ettiğini bildirdi.

        İl genelinde toplam 68 rezerv alanda inşaatların tamamına yakınının başladığını, 6 rezerv alanda ihalenin yapılmasının beklendiğini anlatan Başer, kısa sürede bu alanlarda da çalışmaları başlatmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Başer, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için kentte yoğun bir çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın liderliğinde, Sayın Valimizin çok güçlü destekleri ve konuya hassasiyet göstermesi, personelimizin de yoğun şekilde çalışması sayesinde çok ciddi mesafe aldık. Önümüzdeki 2-3 aylık dönemde çok daha ilerleyeceğimize inanıyorum. Kış şartları özellikle kırsalda biraz engel oldu, yüksek kesimlerdeki kar yağışları ve soğuk hava, imalatları geciktirdi. Şehir merkezindeki rezerv alanlarda firmalar 3 vardiya esasıyla çalışıyor. Yıl sonu itibarıyla Malatya'mızı çok daha güzel bir şekilde göreceğimizi bekliyoruz, umut ediyoruz, inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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